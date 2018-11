Markkleeberg ist ein Badeparadies. Tausende strömten im vergangenen Sommer an den Cospudener - und den Markkleeberger See. Die wenigsten, die sich in die kühlenden Fluten stürzten, dachten dabei an die lange Tradition, die das Baden in Markkleeberg hat. Sie wird im neu erschienenen Buch „Markkleeberger Bad(e)geschichten – eine Zeitreise“ beschrieben.