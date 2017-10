Qualm und Kanonen: 204 Jahre Völkerschlacht zu Leipzig

Leipzig. Mit Kanonen, Knall und Rauch: Zum Jahrestag stellen auch 2017 wieder Vereine aus ganz Europa das Geschehen rund um die Völkerschlacht zu Leipzig nach. Am Sonnabend imitierten die etwa 700 Mitwirkenden das große Gefecht auf dem Schlachtfeld an der Möncherei im Agrapark in Markkleeberg.

Währenddessen verwandelt sich auch der Leipziger Stadtteil Liebertwolkwitz. Rund 450 kostümierte Liebertwolkwitzer aus Vereinen, Schule, Kirchgemeinde, Handwerk und Gewerbe stellen nach Angaben der Stadt Leipzig ihre Vorfahren dar.

Die Bürger versetzten sich ins Jahr 1813, stellen den Dorfalltag nach. Hinzu kommen Soldatendarsteller verschiedenster Nationen, die auf Strohsäcken in Scheunen, auf Dachböden und in Zelten im Dorf einquartiert sind.

jhz