Markkleeberg Zwenkau - Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt Schwerer Unfall in Zwenkau: Ein Radfahrer wurde am Mittwochmorgen von einem Auto erfasst und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Kreuzung Leipziger Straße/Bahnhofstraße in Zwenkau wurde am Mittwochmorgen ein Radfahrer von einem Auto erfasst. Quelle: privat