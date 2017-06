Das Unwetter am Dienstagabend hat auch in Markkleeberg Spuren hinterlassen. Die Freiwillige Feuerwehr musste zwischen 17.50 Uhr und 21.10 Uhr zu insgesamt 21, erstmals per Digitalfunk gesteuerten Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Weniger der heftige Gewitterguss, vielmehr der Sturm hat Schäden an Häusern verursacht, entwurzelte Bäume und abgeknickte Äste auf Straßen und Wegen hinterlassen.