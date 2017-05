Zwenkau/Leipzig. Ein Ausfahrer eines Logistikunternehmens aus dem Raum Leipzig hat offenbar über Monate hinweg Briefe und Päckchen gestohlen – und die Inhalte dann im Internet verkauft. Die Polizei fand bei dem 26-Jährigen in Zwenkau (Kreis Leipzig) hunderte verschollene Sendungen. Unter anderem hatte es der Mann auf wertvolle Mobiltelefone und -zubehör abgesehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Seit Juni 2016 waren bei der Logistikfirma, deren Name die Polizei nicht bekannt gab, immer wieder Sendungen verschwunden. Die Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 26-Jährigen. „Er hatte als Fahrer für einen Servicepartner uneingeschränkten Zutritt zu den Zustellstützpunkten und dessen Postfrachtzentrum“, so Polizeisprecherin Maria Braunsdorf. Dabei ging der Mann offenbar still und heimlich vor. Um die Sendungen zu stehlen, soll er die Abwesenheit der Mitarbeiter des Logistikunternehmens ausgenutzt haben. Die Waren verkaufte er anschließend auf Auktionsplattformen im Internet.

Insgesamt geht die Polizei von mehr als 400 Fällen aus. Bei der Razzia in Zwenkau, die bereits am 4. April stattfand, stellten die Ermittler rund 350 Sendungen und 192 lose Asservate sicher. Die Polizei steht nun vor einer Sisyphusarbeit: Die erbeutete Ware muss dem Sendungsverlauf des Logistikunternehmens zugeordnet werden. Die Auswertung dazu laufe noch, so Braunsdorf. Wie viel der Mann mit dem massenhaften Postdiebstahl einnahm, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Schaden dürfte sich aber vorsichtig geschätzt auf mehrere tausend Euro belaufen.

nöß