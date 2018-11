Die CDU im Landkreis Leipzig nominiert ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 1. September 2019. In Grimma wird Svend-Gunnar Kirmes erneut von den Mitgliedern ins Rennen geschickt. In Borna, Markkleeberg und Röcknitz fallen in den nächsten Tagen die Entscheidungen in den weiteren drei Wahlkreisen.