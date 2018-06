Grosspösna

Es ist traurig aber wahr: Touristische Hinweistafeln, Bänke, Flyer-Ständer, Schilder jeder Art und selbst die neuen Trocken-Toiletten sind nicht sicher vor Randalierern und Zerstörern. Was Kommunen, Unternehmer und Vereine mit viel Engagement, Eigen- und Fördermitteln an den zauberhaften Seenlandschaften schaffen, wird von einigen immer wieder attackiert. So war am Störmthaler See zunächst die Trockentoilette am neuen Parkplatz neben dem alten Aussichtspunkt von Vandalismus betroffen. Kurz darauf musste die Toilette nahe des Störmthaler Strandes wegen Schäden geschlossen werden. Seit Pfingsten schon ist sie zu. Insgesamt gibt es drei, jeweils 2 5000 Euro teure Trockentoiletten am See (die LVZ berichtete).

Appell an „Schmierfinken“

„Es mussten Ersatzteile bestellt und geliefert werden. In dieser Woche aber ist die Reparatur geplant. Die Kosten bleiben aber an der Gemeinde hängen“, sagte Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel. Seewart Matthias Pisch (56) hat die Häuschen im Blick, sammelt die defekten, teils abgerissenen Teile ein und sorgt für die Reparatur. Auch er ist verärgert über die Schäden und sinnlose Zerstörungswut.

Die Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH lobt 500 Euro Belohnung aus für Hinweise, die zur Ermittlung jener führen, die die Sachbeschädigungen an der touristischen Infrastruktur am Störmthaler See vornehmen. Außerdem wird mit einem Schreiben „An die Schmierfinken!“ an den Infotafeln appelliert, das Beschmieren der Schilder zu unterlassen.

Von Olaf Barth