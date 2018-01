Runder Tisch soll Lösung bringen

Zwenkau. Der Countdown läuft: Noch bis zum 31. Januar können die Zwenkauer Anregungen für die Verkehrserschließung des neuen Wohngebietes Harthweide im Rathaus abgeben. Bislang ist das Interesse trotz der vorangegangenen Diskussionen im Stadtrat und bei der Bürgerinformation im Dezember (die LVZ berichtete) überschaubar. Lediglich ein gutes Dutzend Bürger hat sich gemeldet.

„Ich bin eigentlich sehr positiv angetan“, zeigt sich Bürgermeister Holger Schulz (CDU) dennoch zufrieden. „Aber natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn noch mehr Anregungen eingehen“, fügt Fritjof Mothes vom Leipziger Planungsbüro Stadtlabor hinzu. Er begleitet das Bürgerbeteiligungsverfahren, das erste überhaupt in Zwenkau. Alle Wege seien offen, betonen die beiden Männer: „Schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax. Die Bürger können auch gern ins Bauamt zur Niederschrift kommen.“

Nach dem 31. Januar werden die Anregungen gebündelt ans Stadtlabor gegeben und dort ausgewertet. In einem Werkstattverfahren sollen die Vorschläge dann in zwei Runden Mitte Februar und Anfang März diskutiert und weiterentwickelt, Mitte März schließlich der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. „Ein Werkstattverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass ein überschaubarer Kreis von Fachleuten und Entscheidern am Tisch sitzt“, erklärt Mothes. Ergebnis sei eine Empfehlung, Ziel eine tragfähige Verkehrslösung für den Satzungsbeschluss Bebauungsplan Harthweide.

Die Plätze für die Werkstattrunden sind zu gut zwei Drittel vergeben: Drei Stühle sind für die Vertreter der Stadtratsfraktionen CDU, Freie Wähler und Linke reserviert, zwei für die Stadtverwaltung, in Person Bürgermeister Schulz und Bauamtsleiterin Steffi Gebauer. Weitere besetzen die Kreis-Verkehrsbehörde, der Projektentwickler Sächsische Seebad Zwenkau (SSZ), der Tourismusverband und der ADFC. Zu Wort kommen sollen auch die Anwohner des Großdeubener Weges und des Kaps. Sie hatten mit ihren Einwendungen zu den ersten beiden Entwürfen der Harthweide das ganze Verfahren erst in Gang gebracht. Gefragt seien auch engagierte Bürger und Gruppen wie der Gewerbeverein. Fünf Stühle sind noch frei: Sie seien für nichtorganisierte Zwenkauer vorgesehen, die sich mit Anregungen beteiligt haben, so Mothes.

„Wir streben einen repräsentativen Durchschnitt für die Stadt nach Alter, Geschlecht, Wohnlage und Interessengruppen an“, sagt der Moderator des Werkstattverfahrens. Er gehe davon aus, dass insgesamt 18 Leute am Tisch Platz nehmen werden. „Das ist die richtige Größe. 80 wären zu viel, um Details zu besprechen“, weiß Mothes aus Erfahrung. Es ist nicht das erste Mal, dass das Stadtlabor als Vermittler agiert.

Das Stadtlabor ist ein privates, interdisziplinär aufgestelltes Planungsbüro, das sich der Stadt-, Regional- und Verkehrsplanung verschrieben hat und regelmäßig bei Konflikten, wie der geplanten Verlängerung der Straßenbahnlinie in Probstheida, eingeschalten wird. „Konflikte können gemeinsam gelöst werden. Voraussetzung ist eine sachliche und ergebnisoffene Debatte. Ich bin sehr optimistisch, dass das auch in Zwenkau gelingen wird“, betont Mothes.

Kommenden Dienstag, am 30. Januar, wird sich der Stadtrat ab 19 Uhr erneut mit dem Wohngebiet Harthweide befassen. Diesmal geht es um die Abwägung und Offenlage des zweiten Entwurfs. Eigentlich sollte der Beschluss bereits vergangenen Donnerstag gefasst werden. Wegen Orkan Friederike war die öffentliche Sitzung kurzfristig abgesagt worden. Den Satzungsbeschluss, Basis für die Erschließung des neuen Wohngebietes am See durch die SSZ, hat Bürgermeister Schulz für April angesetzt. Vorausgesetzt, bis dahin ist eine einvernehmliche Verkehrslösung gefunden worden.

