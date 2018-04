Markkleeberg

Die neue Saison im Kanupark Markkleeberg hat am Freitag mit dem XXL-Paddelfestival begonnen. Auf der Wildwasseranlage in Auenhain im Süden Leipzigs gibt es für Besucher noch bis Sonntag Workshops, Schnupper-Angebote, Probefahrten mit Testbooten, geführte Kanu-Touren sowie Technik-Kurse zu erleben. Zudem stellen Händler ihre Boote und Ausrüstung vor. Der Besuch ist kostenlos. Nach dem Paddelfestival beginnt dann am 1. Mai die Rafting-Saison für die Profis.

Zur Galerie Zahlreiche Wassersportler kamen am Sonnabend in den Kanupark Markkleeberg zum XXL-Paddelfestival, das bereits zum sechsten Mal stattfindet und wieder Tausende nach Auenhain lockte.

Infos dazu auch im Internet unter www.paddelfestival.de.

Von LVZ