Zwenkau

Das Sana Geriatriezentrum in Zwenkau gehört zu den besten Reha-Einrichtungen in ganz Deutschland. Das ergab eine unabhängige Recherche des Instituts „Munich Inquire Media (Minq)“. Im Auftrag des Focus-Gesundheitsmagazins prüfte es über 1 000 Rehakliniken in allen Bundesländern.

Das Krankenhaus in Zwenkau darf sich damit nun erneut „Top-Rehaklinik“ nennen. „Wir sind stolz, denn diese Auszeichnung ist erneut eine tolle Belohnung unserer gemeinsamen Anstrengungen zum Wohle der uns anvertrauten Patienten“, sagt Chefarzt Dr. Ralf Sultzer. In die Minq-Bewertungskriterien sind Befragungen von niedergelassenen Ärzten, Chefärzten anderer Kliniken, Selbsthilfeverbänden, Sozialdienstmitarbeitern und natürlich die Meinung von in Zwenkau behandelten Patienten eingeflossen. „Unter anderen mussten wir unsere umfassenden Maßnahmen zur Rehabilitanden-Sicherheit und zur Krankenhaushygiene nachweisen. Hinzu kamen die Ausstattung unserer Einrichtung und unsere diversen Serviceangebote“, erklärt Sultzer.

Von den überprüften Häusern bekam letzten Endes nur etwa ein Drittel das begehrte Siegel. „Viele Patienten nutzen die Liste des Focus auf Ihrer Suche nach einer geeigneten Einrichtung“, verdeutlicht Martin Jonas, Regionalgeschäftsführer Sachsen der Sana Kliniken AG, die Bedeutung.

Das Geriatriezentum Zwenkau besteht seit 2003 und bündelt seit diesem Jahr die Akutgeriatrie, geriatrische Rehabilitation, die geriatrische Tagesklinik und Geriatrische Institutsambulanz unter einem Dach. Geriater arbeiten fachübergreifend mit Internisten, Neurologen, Chirurgen, Traumatologen und Orthopäden zusammen, um die zumeist mehrfach kranken Patienten jenseits der 70 Jahre auf ihren Alltag zu Hause in möglichst weitgehender Selbständigkeit oder auf die Weiterbehandlung in einer Rehabilitationseinrichtung vorzubereiten. Unterstützt werden sie dabei von speziell ausgebildeten Pflegekräften, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen und Sozialarbeitern. Die enge Anbindung zur Klinik für Innere Medizin und zur geriatrischen Tagesklinik am Standort Zwenkau sowie zur Klinik für Akutgeriatrie und Frührehabilitation in Borna ermöglicht es, geriatrische Patienten medizinisch vollumfänglich zu versorgen.

Von Gislinde Redepenning