Der CDU-Arbeitskreis für Innenpolitik im Landtag machte auf seiner Sommertour Station am Markkleeberger See, um sich vor Ort ein Bild über das gesamte Spektrum zum Thema Sicherheit zu machen. Bevor Kanuparkchef Christoph Kirsten Innenminister Roland Wöller (CDU) und seinen Tross durch die Anlage führte, stellte die Wasserschutzpolizei am Seeufer ihr neuestes Dienstboot vor.