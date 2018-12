Zwenkau

So viel Trubel an Bord erlebt die Santa Barbara selten: Dicht gedrängt und bestens gelaunt ließen sich die Passagiere der Dankeschönfahrt der Reederei Zwenkau, insbesondere für die Mitglieder des Vereins Wasser-Stadt Leipzig organisiert, am Samstag über den Zwenkauer See schippern.

Frank Fechner, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Wasser-Stadt-Leipzig, jonglierte und dirigierte die Massen unter Deck, während Kapitän Swidbert Scholz noch Tische und Stühle heranschleppte. „Die Resonanz hat unsere Erwartungen völlig übertroffen. Schön, dass sich die engagierten Helfer des Vereins zwischen zwei ereignisreichen Jahren diese Auszeit gönnen können. Mein Dank dafür geht an die Reederei.“ Die Gegeneinladung erfolgte prompt, „auf unser Vereinsschiff, die Schute Luise“.

Schon am 10. Januar wird aus Anlass des 200. Geburtstages von Carl Heine mit dem Verein für Industriekultur Leipzig zum Musical „ Karl Heine – Sein Traum lebt“ in den Großen Saal der Konsumzentrale Leipzig eingeladen. Am 11. Mai wird der Verein selbst 20 Jahre alt. Grund genug für eine Sonderpublikation mit dem Titel „ Carl Heines Vision – Die Geschichte geht weiter“. Das Buch erzählt von der visionären Idee einer schiffbaren Anbindung Leipzigs und inzwischen auch des Leipziger Neuseenlandes an die Weltmeere und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen des bunten Vereinslebens.

Auslöser für die vorletzte Tour im Jahr 2018 war der Paukenschlag, der den Verein Wasser-Stadt-Leipzig auf seinem Messestand der „Beach and Boat“ Anfang des Jahres traf, als Schiffsglocke und Steuerrad des Fahrgastschiffes Santa Barbara verschwunden waren. Die ausgestellten Leihgaben waren fest montiert, die Diebe mussten während einer Messeparty mit passendem Werkzeug angerückt sein. Dem Flaggschiff des Zwenkauer Sees war damit die Seele gestohlen worden. Die Vereinsmitglieder legten sich daraufhin mächtig ins Zeug und konnten bereits zum Hafenfest im Mai einen Spendenscheck über 700 Euro für den Ankauf einer neuen Glocke übergeben.

Überraschende Hilfe hatte die Reederei zuvor schon von einem ehemaligen Seemann erhalten. „Als ich von dem Diebstahl im Radio hörte, habe ich gleich an zwei Souvenirs aus meiner Zeit als Matrose der Volksmarine in Warnemünde gedacht“, erklärte der Schkeuditzer Ehrenfried Ludwig. „Ich hatte die Idee, den Zwenkauern eine Schiffsglocke und ein Steuerrad, beides Originale eines alten Küstenschutzschiffes, zur Verfügung zu stellen.“ Sein Enkel Paul (11), gerade aus Oschatz zu Besuch, war gleich Feuer und Flamme, er fand die Idee einfach toll. Ludwig brachte also seine Trophäen ans Kap. Die Glocke sei jedoch zu klein, die traditionelle Form des Holzsteuerrades inzwischen verboten, erfuhr er vor Ort. Beide Teile eigneten sich aber als Dekoration und haben ihre Plätze im Fahrgastraum gefunden.

Derzeit erklingt eine Ersatzglocke an Bug des Schiffes. Das prächtig glänzende Schmuckstück, eigens neu angefertigt mit dem Namenszug, das Miss Sachsen Nastassja Bittner im Sommer anlässlich der Jubiläumsfahrt zum zehnten Geburtstag der Jungfernfahrt der Santa Barbara auf dem Zwenkauer See feierlich enthüllte, hängt unter Deck. „Nach dem dreisten Diebstahl sind wir sensibler geworden“, erklärt der Kapitän die Vorsichtsmaßnahme. Das Glockengeläut an Bord kann also dreifach erklingen.

Nach der letzten Rundfahrt zu Silvester, unter anderem mit dem Heimatverein Zwenkau, werden Kapitän Swidbert Scholz und Gastronomie-Chef Axel Bittner ins kühle Wasser springen. Mögliche Mitstreiter des Neujahrsschwimmens dürfen sich gerne gleich nach dem Feuerwerk am Kap an Bord melden. „Badehose und Handtuch nicht vergessen“, regt der Kapitän an. Entstanden sei die Tradition im Jahr 2013. „Wir wollten ein Feuerwerk abbrennen, jedoch nicht von Bord aus, das war mir zu heiß“, erinnert er sich. Also baute man extra eine schwimmende Plattform, die am Schiff befestigt war. Bittner sollte die Böller anzünden. „Ich habe vom Schiff aus einen großen Schritt gemacht, der wurde immer länger, bis ich den Spagat nicht mehr halten konnte und ins Wasser plumpste“, schmunzelt er. Der Gastronom ging mitsamt dem geplanten Feuerwerk baden. Aus dem Unfall wurde Usus. Danach sei man zu Zweit jedes Jahr einmal um die Santa Barbara geschwommen, egal wie kalt es war.

Von Gislinde Redepenning