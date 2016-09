Grosspösna. „Und es dreht sich doch“, heißt es am Sonnabend beim 15. Espenhainer Ehemaligentreffen. Nach mehr als einem Jahr Planung und Vorbereitung wird sich das Schaufelrad des Baggers 1547 (Typ SRs 1000) im Bergbau-Technik-Park erstmals wieder drehen. Im Rahmen des Treffens von 15 bis 18 Uhr soll der Hilfsantrieb das riesige Schaufelrad um 11 und 14 Uhr in Bewegung bringen.

Das erste Ehemaligentreffen fand 2002 noch am Dispatcherturm auf der Magdeborner Halbinsel statt. Seit vielen Jahren sei jedoch der Bergbau-Technik-Park zentraler Erinnerungsort für alle ehemaligen Bergmänner und Frauen sowie der Werktätigen aus dem früheren BKK Borna, so Parkleiter Thorsten Hinz.

Jeweils sonntags und an Feiertagen im Rahmen der Turnusführung um 14 Uhr werde das Schaufelrad in Aktion sein, kündigte er an. Eine vorherige Anmeldung sei nicht erforderlich. Kosten: drei Euro extra zum Eintritt von sieben Euro. Ermäßigt kostet der Parkeintritt vier Euro für Kinder, Studenten und Schwerbehinderte. Gruppen könnten die Vorführung nach Anmeldung ab sofort bei Buchung einer 90-minütigen Führung erleben.

Der Verein bittet für sein weiteres Wirken weiter um Erinnerungsstücke aus dem ehemaligen Braunkohlentagebau. Hinz: „Das können zum Beispiel Werkzeuge, Kleidung, Magazinmarken, Ausweise, Urkunden, Schutzbekleidung, Auszeichnungen, Aushänge, Plakate, Fotos, Literatur und mehr sein.“ Speziell gesucht werde aktuell ein Büroanzug oder Bekleidung aus der damaliger Zeit, die in der Bergbauverwaltung getragen wurden.

Von Jörg ter Vehn