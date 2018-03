Schlagzeuger gewinnen überraschend Förderpreis

Markkleeberg. Das Percussionensemble der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster, Höhepunkt und Abschluss des Konzerts „Schlag auf Schlag“ am Sonntag im Großen Lindensaal im Markkleeberger Rathaus, wurde nur einen Tag zuvor beim Konzert der Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater mit dem Felix Mendelssohn Bartholdy-Nachwuchsförderpreis ausgezeichnet. Er ist er mit 2500 Euro dotiert. „Wir standen bis 10 Uhr auf der Bühne und haben danach gefühlt die ganze Nacht gefeiert“, schmunzelte Lehrer Thomas Laukel. Die Jury aus Vertretern des Regionalausschusses „Jugend musiziert“, des Mendelssohn-Hauses und der Sparkasse Leipzig hatten sich in der Konzertpause per Briefwahl für die Markkleeberger entschieden, die sich als erste Schlagzeuger in die Reihe der seit 2011 ermittelten Preisträger einordnen konnten.

Die Schwestern Emilia und Helene Pieske, ebenfalls aus Markkleeberg, wurden in Leipzig in der Kategorie „Klavier vierhändig“ geehrt. Sie qualifizierten sich, wie alle Regionalgewinner, für den Landeswettbewerb im vogtländischen Reichenbach.

Die sechs Förderpreisträger begeisterten ihr Publikum im Großen Lindensaal mit einem Capricietto des Namensgebers der Schule, Ottmar Gerster. Bearbeitet hat es Leukel, verantwortlich für das traditionelle Konzert mit Klängen zwischen Rock und Klassik des Fachbereichs Schlagzeug, das rund 80 junge Mitwirkende aller Außenstellen des Landkreises auf die Bühne brachte.

Von Gislinde Redepenning