Schleusen in Leipzig und Markkleeberg wieder geöffnet

Leipzig. Kanusportler und Freizeitpaddler können ab Freitag (30. März) wieder die Schleusen in Leipzig-Connewitz und in Markkleeberg am Cospudener See benutzen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden die beiden Übergänge saisonbedingt bis zum 31. Oktober passierbar blieben.

„Die verschließbaren Tore können in gewohnter Weise von 10 bis 16 Uhr kostenfrei für den Bootsverkehr genutzt werden. Diese Uhrzeiten gelten bis Ende April“, hieß es weiter. Ab Mai sei die Durchfahrt von 10 bis 20 Uhr gestattet, im September von 10 bis 19 Uhr und im Oktober wieder von 10 bis 16 Uhr.

Unabhängig von den Öffnungszeiten der Schleusen müssten allerdings auch die Schutzmaßnahmen für den Eisvogel entlang des Leipziger Floßgrabens beachtet werden. „Vom 1. März bis zum 30. September darf der Floßgraben täglich von 11 bis 13 Uhr, von 15 bis 18 Uhr und von 20 bis 22 Uhr mit muskelkraftbetriebenen Wasserfahrzeugen befahren werden“, heißt es in der Allgemeinverfügung. Außerhalb dieser Zeiträume ist das Befahren des Gewässers verboten.

Im vergangenen Jahr nutzen etwa 27.000 Boote die beiden Schleusen im Südraum der Messestadt. Die Durchfahrt in Connewitz gehörte dabei mit gezählten 19.000 Booten inzwischen zu den zehn am häufigsten genutzten touristischen Schleusen in Deutschland. Auf Platz eins und zwei liegen in der aktuellsten Statistik unangefochten zwei Übergänge in der Müritz-Havel-Wasserstraße: die Schleuse Diemitz (40.000 Boote pro Jahr) und die Schleuse Canow (35.000 Boote)

Von mpu