Großpösna

Wer zurzeit an der Nordost-Seite des Störmthaler Sees zwischen den beiden Aussichtspunkten unterwegs ist, stößt auf eine gewaltige Baustelle. Vom obersten Rand des Hanges bis zum See haben sich Bagger ins Erdreich gegraben und Kaskaden für einen Wasserlauf angelegt.

Das Vorhaben des Projektträgers Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) nennt sich „Vorfluteinbindung Schlumperbach in den Störmthaler See“. Es war im Oktober vorigen Jahres gestartet worden. Wie Maria Lange von der LMBV-Unternehmenskommunikation auf LVZ-Nachfrage mitteilte, kann „nach derzeitigem Kenntnisstand“ die Maßnahme planmäßig bis zum Jahresende mit der Pflanzung von Hochstämmen und Sträuchern zur zukünftigen Beschattung des Gewässers abgeschlossen werden. In den Jahren danach würden dann noch die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege folgen.

Auf einer Länge von 450 Metern wird der Schlumperbach beginnend ab dem Rödgener Teich zum Störmthaler See geführt. Außerdem wird der Störmthaler Bach kurz vor dem Wirtschaftsweg am ehemaligen Tagebaurand in den Schlumperbach eingebunden. In dem Bereich davor beschränken sich laut Lange die baulichen Maßnahmen zur Herstellung des Gewässers auf Profilierungsarbeiten an der Gewässersohle. Zudem würden jetzige vorhandene Anlagen der Wasserhaltung Störmthal zurückgebaut.

Von der Böschungsoberkante bis zum Seeniveau muss in teils steiler Hanglage ein Höhenunterschied von circa 35 Metern überwunden werden. Dafür werden zehn Kaskaden mit einer Tiefgründung aus Spundwandbohlen hergestellt. Das Wasser stürzt dann teils bis zu zwei Meter hinab auf die nächste Ebene. Sogenannte Tosbecken sollen die Bildung von Erosionen und Auskolkungen verhindern. Abgeschlossen wurden bereits im Bereich zwischen dem oberen und unteren Rundweg der Voraushub sowie die Beton- und Stahlbetonarbeiten zur Herstellung der Kaskaden.

„Derzeit erfolgen die Verblendarbeiten mit Naturstein an den Kaskaden. Zum Abschluss erfolgen nochmals Erdarbeiten zur Endprofilierung des Geländes“, beschreibt Lange den momentanen Arbeitsstand und die künftigen Schritte. Dort, wo der Bach die beiden Rundwege kreuzt, seien bereits Durchlässe hergestellt und die Asphaltarbeiten an den Wegen in diesen Bereichen beendet worden. Im Zuge dieser Arbeiten musste temporär auch eine Gasleitung umverlegt werden.

Im Bereich vom unteren Rundweg bis hin zum See laufen derzeit noch die Beton- und Stahlbetonarbeiten. Anschließend erfolgen die Kaskaden-Verblendung und die Endprofilierung. Bei dem für die Verblendung der Kaskadenkolonnen genutzten Naturstein handelt es sich um Quarzschiefer, der eine blaugraue Schattierung aufweist und die Bezeichnung „Theumaer Fruchtschiefer“ trägt. Insgesamt muss eine Fläche von 215 Quadratmeter verblendet werden.

Zu den konkreten Kosten für dieses Vorhaben macht die LMBV keine Angaben. Die Ausgaben würden in die Gesamtmaßnahmen zur Braunkohlesanierung mit einfließen und nicht extra als Einzelmaßnahme aufgeführt werden, sagte Lange auf Nachfrage. Dieses Vorhaben sei eine eher kleinere Baumaßnahme. Die Gelder dafür kommen aus den Haushalten des Bundes und des Freistaates Sachsen. Nach offiziell nicht bestätigten LVZ-Informationen werden für diesen Bachverlauf fast zehn Millionen Euro ausgegeben. Grundlage für das Vorhaben ist der Planfeststellungsbeschluss von 2008, wonach der Bach in den See eingebunden werden muss, damit sich dort auf Dauer selbstregulierende Wasserverhältnisse einspielen können.

Die Gemeindeverwaltung Großpösna hat bei diesem Vorhaben auf die Kaskadenlösung gegenüber einer schmucklosen Wassereinleitung in den See bestanden. „Wenn schon, dann muss so ein Vorhaben für unsere Neuseenlandschaft auch einen touristischen Mehrwert erbringen“, hatte unlängst Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) noch einmal bekräftigt. Ein Hingucker ist dieses Projekt jetzt schon, auch ohne Wasser.

Von Olaf Barth