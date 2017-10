Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 186 bei Zwenkau

Zwenkau. Am Montag gegen 8.45 Uhr ereignete sich auf der B 186 zwischen den Abfahrtsstellen Kleindalzig und Zitzschen ein schwerer Unfall.

Ein silberner VW Golf Plus war in Richtung Knautnaundorf unterwegs. Als die Fahrerin laut Polizei etwa 150 Meter nach dem Abzweig Kleindalzig ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte, kollidierte sie mit voller Geschwindigkeit halb frontal mit einem entgegenkommenden hellblauen Ford Fusion. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Ford etwa 25 Meter entfernt auf dem Dach im Straßengraben. Der Golf drehte sich, blieb auf der B 186 quer stehen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Die Golf-Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, die Ford-Fahrerin mit einem Krankenwagen.

Auf der B186 zwischen Kleindalzig und Zitzschen sind am Montagmorgen zwei Autos zusammenegstoßen. Die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Zur Bildergalerie

Die Bundesstraße war bis in den späten Vormittag hinein voll gesperrt. LKWs und ein Linienbus standen über Stunden kurz hinter der Unfallstelle im Stau. Alle anderen Fahrzeuge wurden über Zitzschen sowie Groß- und Kleindalzig umgeleitet.

Von Ulrike Witt