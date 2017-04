Markkleeberg. Der Agra-Park wird zum Mekka für Freunde erotischer Kunst: Nachdem im Deutschen Fotomuseum seit Januar erotische Meisterwerke von Karin Székessy zu sehen sind (die LVZ berichtete), öffnet im Weißen Haus heute die Ausstellung „Salon magnifique“ mit erotischen Bildern des Leipziger Malers Robin Zöffzig.

Nackte Brüste, Strapse, Netzstrümpfe, Latex – der 32-Jährige spielt mit Verführung und Sexualität, bedient dabei ganz bewusst Klischees. „Werbung und Medien haben unser Schönheitsbild zerstört. Ich überspitze die Motive, lade sie ironisch auf“, erklärt Zöffzig und betont: „ Ich mache die Frauen nicht runter, ich huldige ihnen.“ Männer seien in seinen großformatigen Werken nicht Konsumenten sondern Partner.

Abgerundet wird die zweite Schau in diesem Jahr durch die Installation von Amanda Siegert, Milé Nr. 4. Die Designerin hat Kleider nach Zöffzigs Motiven gefertigt, haucht den Bildern damit stofflich Leben ein.

Studiert hat der gebürtige Magdeburger an der Burg in Halle, war dort Meisterschüler bei Professor Rainer Schade, der im Wolfswinkel zu Hause ist und heute um 19 Uhr die Laudatio halten wird. Musikalisch begleitet Zöffzigs Freund Neo Kaliske, vielen von The Voice of Germany bekannt, die Vernissage im Weißen Haus.

Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 2. Juli dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Von Ulrike Witt