Noch gab es keinen Beschluss zu fassen, doch der Entwurf des Haushalts der Gemeinde Großpösna ist weit fortgeschritten. Kämmerin Rita Ackermann hatte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in zweiter Lesung die Planungen für das Jahr 2019 vorgestellt. Der Schuldenstand sinkt weiter, es gibt Spielräume für Investitionen, aber die Rücklage an liquiden Mitteln geht bis 2022 stark zurück.