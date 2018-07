Markkleeberg

Das sieht nicht gerade nach einem Gelegenheitsdieb aus: Ein unbekannter Täter hat in der Dorfstraße in Markkleeberg in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, auf bisher unbekannte Art und Weise einen Luxus-SUV entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 34-jährige Fahrzeuginhaber den silbergraue BMW X 6 – Zeitwert: rund 70.000 Euro – gesichert abgestellt.

Die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen hat die Ermittlungen übernommen.

Von LVZ