Markkleeberg

Das Festival Sommertöne lädt vom 3. bis 24. Juni unternehmungslustige Musikfans zu Konzerten in Schlössern und Kirchen der Landkreise Leipzig und Nordsachsen ein. „Wir bieten Klassik-Genuss mit Ausflugscharakter“, verspricht die Presseverantwortliche Franziska Franke-Kern.

Die Eröffnung findet am Sonntag um 17 Uhr in der Kirchruine Wachau statt. In der lauschigen Atmosphäre der eindrucksvollen Kulisse eröffnet Trompeter Joachim Schäfer mit dem von ihm gegründeten Ensemble „Die Dresdner Bach-Solisten“ den Reigen der Sommertöne, die unter dem Motto „Wochenend’ und Sonnenschein“ stehen. Festliche Konzerte in der Besetzung für drei Trompeten, Flöte, Oboe, Violine und Basso continuo aus der Feder von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Giuseppe Torelli und Gottfried Heinrich Stölzel stehen im Mittelpunkt.

In der 13. Saison freuen sich die Organisatoren über eine weitere Kooperation. Die S-Bahn Mitteldeutschland ist erstmals Mobilitätspartner. „Die Idee, Konzerte mit hochkarätigen Musikern in Schlössern und Kirchen im Leipziger Umland zu veranstalten und dadurch die Attraktivität der Landkreise zu erhöhen, weckte sofort unser Interesse. Die S-Bahn Mitteldeutschland ist durch das dichte Streckennetz und die hohen Taktung der perfekte Partner“, erklärte Marketingreferentin Simone Nitzschke von der DB Regio AG. Die Sommertöne-Spielstätten in Taucha, Markkleeberg und Delitzsch lassen sich bequem erreichen. Plakate und Programmhefte machen in allen Zügen der S-Bahn Mitteldeutschland auf die Sommertöne aufmerksam.

Am Sonntag, dem 10. Juni, steht das nächste Konzert in Markkleeberg an. Dann spielen Solisten des Leipziger Gewandhausorchesters unter der Überschrift „Fiddling, fishing and fooling“ um 17 Uhr im Großen Lindensaal des Rathauses.

Unter www.s-bahn-mitteldeutschland.de können Festivalgäste ihre Anreise planen. Das Programm ist im Internet unter www.sommertoene.de zu finden.

Von GISLINDE REDEPENNING