Leipzig/Markkleeberg. Sophia Thomalla hat ihren angekündigten Auftritt auf der Messe Tattoo & Lifestyle (ehemals Tattoo Expo Leipzig) an diesem Wochenende abgesagt. Die 27-Jährige sollte neben Dschungelkönig Marc Terenzi zu den Stargästen der Veranstaltung auf der Agra in Markkleeberg gehören. Die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla zeigte sich davon am Samstag mehr als überrascht. „Ich bin NICHT da. Ich habe weder eine Anfrage erhalten, noch habe ich mich angekündigt“, reagierte Thomalla auf eine Twitter-Meldung von LVZ.de.

@LVZ ich bin NICHT da. Ich habe weder eine Anfrage erhalten, noch habe ich mich angekündigt. — Sophia Thomalla (@ThomallaSophia) March 4, 2017

Die 27-Jährige, die als großer Tattoo-Fan gilt und selbst mehr als 20 Tattoos trägt, sollte laut Ankündigung des Veranstalters im Bühnen-Programm zusammen mit Randy Engelhardt und Mario Barth auftreten und Fragen beantworten. Gemeinsam mit den beiden Star-Tätowierern sucht das Model seit dem vergangenen Jahr für die Sixx-Sendung „Pain & Fame“ die besten Stech-Künstler Deutschlands.

Auf Nachfrage von LVZ.de ruderte die Tattoo Event GmbH aus Berlin am Samstag ebenfalls zurück. „In der Ankündigung wurde das falsch formuliert“, sagte Veranstalterin Steffi Schulz. Eine Anfrage an Thomalla habe es in der Tat nicht gegeben. „Die Seriendarsteller sind untereinander befreundet, da ist es durchaus üblich, dass man sich gegenseitig einlädt“, erklärte Schulz das Missverständnis. Auf den Auftritt Thomallas habe man lediglich gehofft. Warum es zu der PR-Panne kam, Thomalla als Programm-Highlight anzukündigen, konnte Schulz nicht sagen.

Marc Terenzi kommt am Sonntag

Definitiv dabei sei aber Randy Engelhard, auch der amtierende Dschungelkönig Marc Terenzi werde am Sonntag auf die Agra kommen, versprach Schulz. Zudem sollen sich die Schauspieler der Daily Soap „Berlin Tag & Nacht“ Sina Minou, Josephine Welsch und Angelo Carlucci den Fragen der Moderatoren Nic Ole und Daniel Krause stellen. Insgesamt sind über 250 Aussteller bei der Tattoo-Messe, die sich erstmals verstärkt den Themen Lifesytele und Fitness widmet, dabei. Geöffnet ist Samstag von 11 bis 23, am Sonntag bis 20 Uhr.

nöß

