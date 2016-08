Markkleeberg. Mit der Einweihung eines dreigeschossigen Neubaus im Gewerbegebiet Wachau hat die Firma Orthovital am Dienstagabend ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medizin und Sport nutzten die Möglichkeit, einen Blick „in eines der modernsten orthopädietechnischen Zentren in Mitteldeutschland“, wie Geschäftsführer Lars Jäger sagte, zu werfen.

„Herzlichen Glückwunsch. Ich bin tief beeindruckt“, meinte die sächsische Sozialministerin Barbara Klepsch beim Rundgang durch Geschäft und Werkstätten. Das Unternehmen Orthovital sei weit mehr als ein Sanitätshaus. Es stehe für Kompetenz, Innovation und Service. „Sie sind Ratgeber und Dienstleister für Ärzte, Kliniken, den Pflegebereich und natürlich ihre Kunden“, würdigte sie die Arbeit der 69 Angestellten. Die Gesundheitswirtschaft stehe nicht so stark im Fokus wie die Automobilindustrie. Mit 11,2 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung im Jahr 2015 trage sie aber erheblich Wirtschaftskraft des Freistaates bei. Immerhin 13 Prozent der sächsischen Beschäftigten seien in dieser Branche tätig.

Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) verkündete stolz: „Orthovital ist ein Vorzeigeunternehmen unserer Stadt.“ Die kurz nach der Wende in Leipzig gegründete Firma sei 1997 eine der ersten gewesen, die sich im heute zu fast 100 Prozent belegten Gewerbegebiet Wachau angesiedelt hat. „Markkleeberg ist eben nicht nur einer der beliebtesten Wohnorte in Sachsen, es ist auch ein Wirtschaftsstandort“, betonte der Rathauschef. Um die zahlreichen Ansiedlungswünsche von Unternehmen befriedigen zu können, arbeite die Stadt derzeit intensiv an der Erschließung neuer Gewerbeflächen.

Mit dem millionenschweren Neubau kann Orthovital sein Angebot in den Bereichen Orthopädietechnik, Orthopädieschuhtechnik, Rehatechnik, Kinderrehabilitation, Sanitätsfachhandel und Homecare ausbauen. Laut Geschäftsführer Jäger ist die Firma einer der führenden Komplettanbieter in Sachsen. Entwicklung, Anfertigung und Anpassung von technisch anspruchsvollen Hilfsmitteln lägen in einer Hand.



