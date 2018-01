Spalier aus Ferienhäusern bildet neue Schlossallee

Grosspösna. Störmthals Ortsmitte mit der leerstehenden Schweinemastanlage soll sich vom hässlichen Entlein zur schicken Wohnlage wandeln. Der Gemeinderat beschloss diese Woche einstimmig den Vorentwurf eines Bebauungsplanes.

Kern des Planes, der im vorigen Herbst bereits den Segen des Ortschaftsrates erhielt, ist der Abriss der ungenutzten Stallanlagen in der Ortsmitte und die Wiederherstellung der historischen Sichtachse zum Schloss. Die Reinbau aus Leipzig möchte entlang einer neuen Straße etwa 16 zweigeschossige Ferienhäuser errichten. Südlich angrenzend ist ein Wohngebiet mit knapp 50 Ein- und Zweifamilienhäusern an einer neuen, ringartigen Straße vorgesehen. Nordöstlich davon sehen die Pläne einen zentralen Parkplatz auch für die Seebesucher mit rund 60 Plätzen sowie Stellflächen für Busse vor.

Der Vorentwurf soll im Februar im Rathaus für jeden zur Einsicht ausliegen. Anschließend würden Anregungen und Bedenken diskutiert, bevor der Bebauungsplan beschlossen werde, so Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos). Reinbau rechnet im günstigsten Fall mit dem Beginn der Erschließungsarbeiten zum Ende des Jahres, dem eigentlichen Baustart im Sommer nächsten Jahres.

So sieht der Vorentwurf aus, links in der Mitte steht das Schloss. Quelle: Frank Dietze

Im Gemeinderat gab es Diskussionsbedarf zu den Höhen der Ferienhäuser. Matthias Potel (SPD) meinte, mit einer Höhe von insgesamt elf Meter nähmen sie die Sicht auf das Schloss. Reinbau erwiderte, man habe sich darüber viele Gedanken gemacht, extra dafür einen Fachplaner engagiert. Die Höhe sei abgestimmt auf das Schloss. Wegen der spitz zulaufenden Dächer der Ferienhäuser würden diese nicht als so hoch wahrgenommen, im Wesentlichen wirke die Traufhöhe von knapp sieben Metern. Gleichwohl sollten die Gebäude die Ortsmitte und die Schlossachse prägen.

Anwohner kritisierten, die Ferienhäuser stünden so nah nebeneinander, dass sie die Nachbarn „wie eine Wand“ erdrückten. „Das hat mit einem Dorf nichts mehr zu tun“, schimpfte einer. Lantzsch erläuterte, das Thema sei im Ortschaftsrat ausgiebig diskutiert worden, der habe aber zugestimmt.

Jörg-Achim Weber (CDU) sah Probleme, die Bebauung in der Ortsmitte überhaupt durchzubekommen, angesichts der ablehnenden Haltung „einer nahen Großstadt“ gegenüber neuen Bebauungen im Umland. Außerdem vermisse er in den Plänen Platz für Gastronomie und ähnliche touristische Entwicklungen.

Reinbau-Geschäftsführer Torsten Reh antwortete, bei den Diskussionen im Ortschaftsrat sei ausdrücklich keine große touristische Entwicklung in der Ortsmitte gewünscht worden. Die Anlage solle sich in den Ort einfügen, sei der Wille gewesen. Lantzsch erklärte, mit der Großstadt sei sie „auf gutem Weg“. Ansonsten sei die weitere touristische Entwicklung wie Bootsverleih und ähnliches in Störmthal am Ufer des Sees selbst vorgesehen.

Noch versperren alte Stallanlagen den Blick auf das weitgehend sanierte Herrenhaus. Quelle: Kempner

Heinz Schreiber (SPD) fragte, ob mit der Entwässerung in Richtung Dorfteich eine Aufwertung des eher technischen Bauwerkes möglich sei. Planer Jeffrey Seeck erläuterte, es mache sicher Sinn, den „aufzuhübschen“. Lantzsch erklärte, auch ein Speisen der Schlumperbach-Kaskaden zum See werde überprüft.

Von Jörg ter Vehn