Markkleeberg

Viel Sehenswertes hat der Agra-Park mit seinen prächtigen, alten Bäumen rund um den Großen Parkteich in diesen Tagen zu bieten. Allein die Schönheit der Natur ist immer wieder ein Grund zum Kommen. Ein weiterer ist seine wechselvolle Geschichte.

Was gibt es da nicht alles zu berichten. Besser als die langjährige Agra-Chefin Brigitte Wiebelitz könnte kaum jemand davon erzählen: „Vergangene Historie der Gartenbau- und Landwirtschaftsausstellungen im agra-Park und die verbliebenen Sachzeugen im Parkgelände“ lautete ihre Einladung zur Sonderführung.

„Auf zur Spurensuche!“ sagten sich am Sonnabend etliche Interessierte und trafen sich am Parkeingang Raschwitzer / Parkstraße in Markkleeberg. Auch Leipziger waren unter der Besuchern. Neu für viele war, dass Paul Herfurth – der Ende des 19. Jahrhunderts den südlichen Teil des ehemaligen Guts Raschwitz erwarb, um dort seinen Landsitz zu errichten – ein Leipziger Zeitungsverleger war.

Nach und nach entstanden Parkteiche, Brücken, Wasserspiele, Tempel, lebensgroße Plastiken und auf dem höchsten Punkt der Anlage: das Weiße Haus, der Sommersitz der Familie. „Inspiriert“, so Brigitte Wiebelitz, „vom Versailler Schlösschen Petit Trianon“.

Deplatziert: Die Hochstraße (B 2) durchschneidet den Agra-Park. Quelle: Armin Kühne

Kaum mehr vorstellbar, dass der prachtvolle Bau kurzzeitig Inhaftierungskeller der Alliierten war. Dutzende, durch Pappwände getrennte kleine Büros prägten zu DDR-Zeiten das Weiße Haus. Das schöne Parkett im Spiegelsaal fertigten geschickte Handwerker jedoch noch in den 80er Jahren.

Couragierten Markkleebergern sei es zu verdanken, dass das Weiße Haus heute unter Denkmalschutz steht und ein stimmungsvoller Ort für Kulturfreunde und Brautpaare ist, erklärte Wiebelitz. Immer wieder trifft man Hochzeitsgesellschaften, die durch den weitläufigen Park streifen. Ob sie wissen, dass sich vor gut 70 Jahren Tausende an nahezu gleicher Stelle trafen? „200 000 Messebesucher kamen 1948 zur Gartenbauausstellung“, so Wiebelitz.

Erst zwei Jahr zuvor hatte diese in Markkleeberg Premiere. Damals erhielt die Stadt Markkleeberg von der Sowjetischen Militäradministration die Erlaubnis, die Schau im ehemaligen Herfurth’schen Park durchzuführen. Innerhalb von nur anderthalb Jahren wurden 17 Gebäude errichtet. Bis 1959 fanden die Gartenbauausstellungen statt, dann wurde sie nach Erfurt verlegt und das Areal bis zur Mühlpleiße zum Erholungspark umgestaltet.

Besucher der Agra-Landwirtschaftsausstellung, die ab 1952 im benachbarten Parkteil durchgeführt wurde, fanden hier Gastronomie, Unterhaltung und Kulturhistorie. Auch heute gehören Musen- oder Antentempel zu den zahlreichen Blickfängen im Park.

Kaum zu übersehen und zu überhören ist jedoch die Hochstraße, die seit den 70er-Jahren mitten durch den Park führt. Unermüdlich haben sich der Verein Pro Agra-Park und engagierte Markkleeberger für die behutsame Wiederherstellung der Parkanlage eingesetzt. Ende Mai kam dazu mal eine gute Nachricht (die LVZ berichtete) „Der Freistaat bevorzugt eine Tunnellösung für die baufällige Hochstraße“, freut sich Vereinsvorsitzende Brigitte Wiebelitz.

Von INGRID HILDEBRANDT