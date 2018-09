Auf der Freifläche an der Sepp-Verscht-Straße gegenüber des Pösnaparks soll bald gebaut werden. In der Gemeinderatssitzung wurde von den dafür Verantwortlichen ein Projekt für einen Wohnpark vorgestellt, in dem große Bereiche pflegebedürftigen Senioren vorbehalten sind. Die Pläne wurden von den Abgeordneten wohlwollend aufgenommen.