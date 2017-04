Markkleeberg. Noch zwei Monate dann treffen sich die sächsischen Spielmanns- und Fanfarenzüge sowie Schalmeienorchester zu ihren Landesmeisterschaften in Markkleeberg. Im Sportpark „Camillo Ugi“ ermitteln sie am 17. und 18. Juni im Pflicht- und Kürprogramm ihre Besten. Gastgeber ist der amtierende Landesmeister, der Stadtfanfarenzug Markkleeberg. Mit der „LAMEI 2017“ feiert der Verein seinen 40. Geburtstag.

„So ein großes Event haben wir noch nie gestemmt. Vorfreude und Aufregung steigen jetzt von Woche zu Woche“, gesteht Organisator Jürgen Wiesner, der schon 1977 bei der Gründung des Stadtfanfarenzuges dabei war. Immerhin 800 Spielleute aus 24 Musikzügen des Landes-Musik- und Spielleuteverbandes hätten sich angemeldet. „Ohne die Unterstützung von Stadt und Sponsoren wäre das gar nicht machbar. Aber wir sind sicher, das werden spannende Wettkämpfe und natürlich eine tolle Party“, freut sich Wiesner.

Das Meisterschaftsprogramm verspricht lautstark zu werden. Am Samstag spielen die Teilnehmer nach der Eröffnung durch den Schirmherrn, Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD), um 9.45 Uhr gleich alle gemeinsam auf. Danach treten die Erwachsenenspielmannszüge an. Das Publikum mitreißen möchte auch das Marsch- und Drillichkontingent Oberlichtenau mit einer Show. Mit der Siegerehrung gegen 16.30 Uhr endet der erste Tag noch lange nicht. Am Abend steigen Party und Feuerwerk. Zur Musik des Jugendblasorchesters Grimma kann im Festzelt getanzt werden.

Am Sonntag geht es nach einer kurzen Nacht um 10 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen samt Wettkampf der Schalmeienorchester weiter. Dann wird es für die Markkleeberger ernst: Der Stadtfanfarenzug unter Leitung von Harald Schoppe tritt an, will in Pflicht und Kür seinen Titel vom Vorjahr verteidigen. „Wir proben die Musikshow zweimal in der Woche zusätzlich noch an mehreren Wochenenden“, verrät Wiesner. Messen werden sich am zweiten Tag auch die Kinderspielmannszüge, bevor mit Siegerehrung und dem Spiel aller die Landesmeisterschaften zu Ende gehen.

„Die Markkleeberger sind herzlich eingeladen zu den Wettkämpfen und zur Party“, sagt Wiesner. Karten seien an der Tageskasse zu familienfreundlichen Preisen zu haben.



Von Ulrike Witt