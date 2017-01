Markkleeberg. Zwei Jahre wurde um den Erhalt des Gaschwitzer Friedhofs gerungen. Jetzt scheint eine Lösung gefunden: Die evangelische Kirchgemeinde Großstädteln-Großdeuben wird den südwestlichen Teil als aktiven Friedhof mit Zweitbelegungsrecht erhalten, die Stadt Markkleeberg den nördlichen Teil mit Kriegsgräbern und Trauerhalle für einen symbolischen Preis erwerben und als Parkanlage betreiben.

„Die Teilschließung ist in vielen Runden mit dem Kirchenvorstand, dem Regionalkirchenamt und der Landeskirche erarbeitet worden“, erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) am Mittwochabend bei einer Informationsveranstaltung im Pfarrhaus Großstädteln. Damit werde dem Wunsch des Stadt- und des Ortschaftsrates entsprochen.

Im Sommer 2014 waren Bürger gegen die von Pfarrerin Kathrin Bickhardt-Schulz kurzfristig angekündigte Schließung Sturm gelaufen. „Der Friedhof hat uns seit Jahren schwer belastet. Als die Schulgesellschaft dann auch noch mitteilte, dass sie die Betreuung aufkündigt, blieb uns keine Wahl“, verteidigte sie ihr Vorgehen. Der kommunale Zuschuss von 2500 Euro reiche bei im Schnitt zwei bis fünf Bestattungen pro Jahr für einen wirtschaftlichen Betrieb nicht aus, bestätigte Kirchvorsteherin Sabine Kirsten.

Schütze machte klar, dass die Übernahme eines Friedhofs auch für die Stadt kein Pappenstiel ist: „Wir müssen keinen weiteren Friedhof vorhalten. Wir haben den großen kommunalen in der Hauptstraße.“ Im Sinne der Bürger sehe sich die Kommune aber verpflichtet.

„Wir arbeiten schon am Fördermittelantrag für die Sanierung der Kriegsgräber“, berichtete Schütze. Die Stadt sei dafür im Gespräch mit der russischen Botschaft und dem Bund deutscher Kriegsgräberfürsorge. „Vor 2018 rechne ich aber nicht mit einem Bescheid. Wahrscheinlich sogar später. Der Bedarf an Fördermitteln ist groß in Sachsen“, bat Schütze um Geduld. Geld stecken müsse die Stadt auch in die marode Umzäunung. „Das wird ein großer Posten. Vorher muss der Stadtrat aber erst dem Kauf zustimmen“, betonte der Oberbürgermeister.

Die Besucher konnten sich mit der Lösung nicht so recht anfreunden. „Meine Mutter ist 92 Jahre und will ins Familiengrab im nördlichen Teil. Wenn sie nicht zu ihren Eltern kann, trete ich aus der Kirche aus“, meinte ein Mann. „Das Leben verändert sich. Auch wenn ich Sie emotional verstehen kann“, gab Pfarrerin Bickhardt-Schulz zurück. Sie regte einen Unterstützerkreis ein, der sich solchen Themen und der Pflege widmen könne.

Kritik an der Stadt äußerte Bestattungsunternehmer Jürgen Päschel. „Markkleeberg macht es den Kirchgemeinden mit seinen sehr humanen Gebühren für den kommunalen Friedhof schwer. 260 Euro für 20 Jahre, da kann in der Region niemand mithalten“, sagte er. Außerdem müssten ein besucherfreundlicher Zugang vom Parkplatz zum Gaschwitzer Friedhof geschaffen und moderne Bestattungsformen angeboten werden. Dann würden Attraktivität und Einnahmen steigen, empfahl ein Gaschwitzer.

Ortschaftsratschef Günter Schwarze fand die Lösung „akzeptabel“, Bestattungen seien weiterhin möglich und das Gelände werde nicht verwahrlosen. „Als Vorbildmodell für ganz Sachsen“ pries Leipzigs Polizeiseelsorger Stephan Bickhardt die Lösung.

Von Ulrike Witt