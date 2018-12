Leipzig

Bei einem Großbrand in Störmthal bei Leipzig sind am Donnerstagabend zwei landwirtschaftliche Gebäude am LPG-Hof abgebrannt. In dem 50 Meter langen Stall und einem angrenzenden, langgezogenen Gebäude wurde Stroh gelagert.

Zur Galerie Etwa 50 Feuerwehrleute von sieben Wehren waren in der Nacht im Einsatz. (Bild: Frank Schmidt)

Seit 18.30 Uhr sind etwa 50 Feuerwehrleute aus sieben Orten im Einsatz, um ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Löschkräfte lassen Stall und Lagerhalle kontrolliert abbrennen. Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis tief in die Nacht dauern.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr geht derzeit von Brandstiftung aus, da an keinem der betroffenen Gebäude Strom anliegt.

Frank Schmidt/joka