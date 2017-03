Leipzig. Tausende Besucher sind am Sonnabend zum ersten Ausstellungstag der Tattoo & Lifestyle auf die Leipziger Agra geströmt. Erstmals nach sieben Jahren findet die Expo am Sonnabend und Sonntag dort in den Messehallen 1 und 2 statt. Zuletzt war die Veranstaltung – noch unter dem Namen Tattoo Expo – im Kohlrabizirkus beheimatet.

Bei der Zufahrt zum Gelände stauten sich die Autos der Besucher. Bis zu 40 Minuten standen die Menschen laut Augenzeugen im Stau, ehe sie einen Blick auf die rund 250 Aussteller werfen konnten. Neben Größen der deutschen Branche wie Randy Engelhard und David Giersch sind auch bekannte Künstler aus den USA wie Darran Brass, Steve Soto und Nene Gonzalez von der Partie.

Doch in diesem Jahr stehen auch Lifestyle und Fitness auf dem Programm: Kleidung, amerikanische Autos, BMX-Sportler und ein Free-Fight-Ring sollen die Besucher zusätzlich zum bunten Körperschmuck unterhalten.

Reichlich Verwirrung gab es im Vorfeld um die Ankündigung eines Besuchs von Schauspielerin Sophia Thomalla. Die Veranstalter hatten sie – trotz vorheriger Ankündigung – gar nicht eingeladen. Doch der amtierende Dschungelkönig Marc Terenzi soll am Sonntag auf der Messe vorbeischauen, wie die Veranstalter am Sonnabend versicherten.

