Markkleeberg. Gegen 16.30 Uhr bemerkten am Sonnabend Zeugen in der August-Bebel-Straße in Markkleeberg eine Rauch- und Lichtbogenentwicklung am Boden und alarmierten die Polizei. Die ließ wiederum die Feuerwehr Markkleeberg alarmieren. Auch wurde der Havariedienst des Energieversorgers gerufen. Die Feuerwehr Markkleeberg-West konnte vor Ort keine Brandentwicklung mehr feststellen. Jedoch war in drei, später vier Wohnblöcken mit rund 120 Wohnungen der Strom ausgefallen. Um auszuschließen, dass sich in den betroffenen Wohnungen hilflose Personen befinden, wurden die Wohnblöcke zusammen mit der Polizei kontrolliert. Eine Brandgefahr bestand nicht mehr, sodass gegen 17.30 Uhr der Einsatz beendet wurde.

Von lvz