Zwenkau

„Wir werden 100 und unser Jubiläum gebührend feiern“, hatte der Sportverein Eintracht Großdalzig beschlossen und am Wochenende auf sein Gelände an der Carsdorfer Straße eingeladen.

Ein Fest für alle Generationen sollte es werden, also dachten die Organisatoren gleichermaßen an junge und ältere Geburtstagsgäste. Die Mädchen und Jungen freuten sich über allerlei Mitmachangebote, die größeren Besucher über Moden- und Zumba-Show oder Kutschfahrten durch Großdalzig. Festlich ging es durch den Abend: Verdiente Mitglieder wurden geehrt – Musik und Showeinlagen begeisterten mit einem bunten Programm.

Sportliche Höhepunkte und Fachsimpelei

Höhepunkte gab es am Jubiläumstag viele. Dazu gehörten verschiedene Fußball-Turniere und vor allem die Treffen mit Sportlern aus den vergangenen Jahrzehnten. „Weißt du noch?“ lautete das Motto beim Fachsimpeln und Erinnerungen austauschen. Kurt, Alois, Siegfried, Peter, Wolfram und wie sie alle heißen – Spieler der 50er, 60er oder 70 Jahre – hatten sich jede Menge zu erzählen. Aus der Sächsischen Schweiz war Frank Dawideit (45) angereist. „Ich habe mit sechs meine ersten Fußballschuhe bekommen“, erzählte der gebürtige Großdalziger. „Auch meine Brüder Olaf und Steffen haben als Kinder beim Sportverein Eintracht Großdalzig trainiert.“ Gekommen ist auch sein alter Fußballfreund René Treptow aus dem nahen Wiederau. „Wir halten unsere Freundschaft aufrecht.“ Denn tief sitzen die Erinnerungen an spannende Turniere: „Da war richtig was los. Gerhard Blume und Jörg Loeber haben sich sehr engagiert. Was die auf die Beine gestellt haben ist toll.“ Das ist Jahre später nicht anders. Gerhard Blume ist erste Vorsitzende und Abteilungsleiter Fußball beim Sportverein Eintracht Großdalzig, Jörg Loeber nach wie vor Eintracht-Mitglied sowie Spielausschuss-Chef im Fußballverband Leipzig.

Lebendige Vereinschronik

Klar, dass die beiden auch am Jubiläumstag Spiele verfolgen. Zeit, um aus der Vereinsgeschichte zu erzählen, blieb trotzdem. Kevin Andrä, zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer vom Sportverein Eintracht Großdalzig, gesellte sich dazu. Was gibt es aus hundert Jahren nicht alles zu berichten! Schier unmöglich, an dieser Stelle alles zu erwähnen. Nur gut, dass es eine Vereinschronik gibt und unter www. eintracht-grossdalzig.de eine umfangreiche Internetseite.

Interessant sind schon die Jahre 1918/19, in denen der Verein als Arbeiter-, Turn- und Sportverein „Frischauf Tellschütz“ gegründet wurde. Urbar machten sich die Gründer ihren Sportplatz selbst: Gegen Feldarbeit überließ man ihnen ein Stück sumpfiges Gebiet der „Mausitzer Breite“. Es folgten Auflösungen aller Arbeitersportvereine im Dritten Reich und die Wiedergründungen Jahre später. Neben den Sektionen Turnen, Federball und Gewichtheben wurde 1952 auch die Sektion Fußball gegründet. Aus dieser ging der heutige SV Eintracht Großdalzig hervor. Derzeit hat er drei Abteilungen für Fußball, Frauensport und Seniorinnensport. Dass der Frauensport in verschiedenen Altersgruppen bis heute eine feste Größe im Verein ist, sei Marga Merseburger zu verdanken. Deren Begeisterung steckte an. Es gab anspruchsvolle Auftritte bei örtlichen Dorffesten und Leipziger Sport- und Turnfesten. Mittlerweile leitet Simone Georgs die Frauengruppe. Ob Frauen-, Fußball-, Seniorensportler oder Freizeitkicker: Eintracht Großdalzig ist ein Sportverein für Jung und Alt.

Von Ingrid Hildebrandt