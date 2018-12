Neukieritzsch

Dem Krawallbär, putzig, brummig und immer freundlich, begegnet man hierzulande zunehmend häufig. Besonders in der wärmeren Jahreszeit ist das auf T-Shirts gedruckte liebenswerte Tier oft zu sehen. Sein Freundes- und Trägerkreis wird Jahr für Jahr größer, immer dann wenn der Neukieritzscher André Karsupke und seine Freunde die jährlich einmalige Online-Verkaufsaktion starten.

Jedes Jahr ein neues Shirt

2014 wurde die Idee vom Krawallbär-Shirt geboren. Jährlich gibt es neue Designs für Männer, Frauen und Kinder. Und immer ist die begrenzte Auflage sehr schnell ausverkauft. In diesem Jahr dauerte es sogar nur knapp 24 Stunden, dann musste der Online-Shop schon wieder geschlossen werden.

Hilfe für das Bärenherz in Markkleeberg

Was von Anfang an zur spektakulären T-Shirt-Aktion gehört ist der Spendengedanke. Die Erlöse spendeten André Karsupke sowie seine Freunde und Helfer von Anfang an für das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg. In diesem Jahr 10 000 Euro, womit die Gesamtsumme, die dem Hospiz für Kinder zugute kommt, auf 35 000 Euro angewachsen ist.

Spende in der Mädlerpassage übergeben

Dazu tragen auch spontane Unterstützungsaktionen bei. In diesem Jahr halfen beispielsweise die Veranstalter von French Emotions, einem Treffen von Liebhabern französischer Autos in Borna, den Spendentopf zu füllen.

Übergeben wurde das Geld in der Leipziger Mädlerpassage während der Bärenherz-Weihnachtsfeier. André Karsupke, der bei diesen und anderen Gelegenheiten gern selbst ins Bärenkostüm schlüpft, konnte krankheitsbedingt erstmals nicht selbst dabei sein.

Von André Neumann