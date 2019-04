Zwenkau

Dass Alexander Nestler bei seinem Vortrag „ Tierwelt einer verloren gegangenen Auenlandschaft“ des Heimat- und Museumsvereins Zwenkau im gut besuchten Saal des Hotels Seehof kürzlich so spannend und anschaulich wie detailliert referieren konnte, hat ganz sicher etwas mit seinem Beruf zu tun. Er ist in der Niederlassung Leipzig des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr für den Umweltschutz verantwortlich.

Nestler hat seine Kindheit und Jugend im 1982 abgebaggerten Bösdorf verbracht. Wegen des nahenden Braunkohletagebaus musste er nach Leipzig umziehen. „Ein halbes Jahr danach sah das Dorf aus wie nach einem Krieg, die Häuser waren alle geplündert“, erinnert er sich.

Um zu verdeutlichen, wie wertvoll der zerstörte Lebensraum war, zeigt er auf einer Karte die sogenannten FFH-Gebiete. Das sind spezielle europäische Schutzgebiete im Natur- und Landschaftsschutz, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen werden. Bösdorf würde heute dazugehören. „Das war mir als Kind natürlich nicht bewusst“, sagt er und plaudert von seinen Erlebnissen und Taten, zu Zeiten „als Hausarrest für Kinder noch eine Strafe war.“

Auf dem Schulhof an der Baracke für zwei Klassen war auf einer Wiese mit sehr vielen Schmetterlingen Bewegung angesagt. Der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling tummelte sich dort. Dass dieser extrem spezialisiert ist, wusste der umtriebige Schüler damals natürlich noch nicht. Als Raupe frisst er zunächst an den Blüten des Großen Wiesenknopfs, lässt sich dann von der Pflanze fallen und von der Trockenrasen-Knotenameise in ihr Nest tragen. Dort verbringt er die Zeit bis zu seiner Verwandlung zum Schmetterling im nächsten Sommer und ernährt sich währenddessen von Ameisenbrut. „Wenn so eine Wiese futsch ist, ist sie mit diesem Lebensraum nicht wieder herstellbar“, bedauerte Nestler.

Weil er sich in den Kopf gesetzt hatte, einen eigenen Mäusebussard zu besitzen, hatte er im Umfeld 25 Horste lokalisiert. Versuche, sie mit einem selbst gebauten Steigeisen zu erklimmen, haben jedoch nicht funktioniert. Letztendlich fand er einen Horst in einem gerodeten Baum und versteckte den jungen Vogel zu Hause. Es sei gar nicht so einfach gewesen, das Futter heranzuschaffen und immer neue Mäuse zu fangen, bis der Vogel im Herbst in die Freiheit entlassen wurde, blickt er zurück.

Das Ausgraben von Mäusen gehörte in Zeiten ohne Laptop und Smartphone zu den Freizeitbeschäftigungen der Jungs. „Dabei waren wir auf der Suche nach Feldhamstern, doch die hatten nur die Schulkameraden aus Knautnaundorf. Ich habe lediglich mal eine Wanderratte gefunden“, erzählt Nestler und beschreibt die unterirdischen Baukünste der Nager.

Immerhin hat er interessante Erfahrungen mit Haselmäusen gemacht. „Die haben wir beim Angeln im Elsterstausee getroffen. Sie waren erstaunlich zahm und rannten interessiert um uns herum“, so Nestler. In Thüringen haben sie sogar eine eigene Brücke über die Autobahn bekommen.

Auch Gewässer aller Art waren vor der Wissbegierde Nestlers nicht sicher. Er hat Kammmolche, Schlammpeitzger und Rotbauchunken gefangen, die heute streng geschützt sind. Einen Frosch hat er monatelang in der Fahrradtasche vergessen, ein „Kollateralschaden“.

Die Reihe mit regelmäßigen Vortragsveranstaltungen des Heimatvereins geht bis zum Herbst in die Sommerpause. Nächstes Ereignis im Terminkalender ist der Frühjahrsputz am Samstag. Um 9 Uhr ist bei jedem Wetter Treff am Schützenhaus. Schneidewerkzeuge sollen mitgebracht werden.

Von Gislinde Redepenning