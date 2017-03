Markkleeberg/Leipzig. Das geht unter die Haut: Über 250 Tattoo-Künstler werden an diesem Wochenende die beiden großen Agra-Messehallen in ein Mekka für Körperkunst verwandeln. Erstmals wird die Messe auch um die Bereiche Fitness und Lifestyle erweitert.

Dschungel-König Marc Terenzi habe sich am Sonntag angekündigt, so Veranstalterin Steffi Schulz. Der Sänger und Ex von Sarah Connor gehört neben Sophia Thomalla zum Staraufgebot der Messe, genauso wie die Schauspieler der Daily Soap „Berlin Tag & Nacht“, von denen sich Sina Minou, Josephine Welsch und Angelo Carlucci den Fragen des Moderatoren-Gespannes Nic Ole und Daniel Krause stellen sollen. Der Samstagabend werde zudem abgerundet mit DJ What und einem HipHop-Special-Guest aus Los Angeles, so Schulz.

Neben den Größen der deutschen Tattoobranche wie Randy Engelhard und David Giersch kämen auch bekannte Künstler aus den USA wie Darran Brass, Steve Soto und Nene Gonzalez. Fitness mit der neuen Sportart Calisthenics, Skatepark, Strongest Men Arena und Bull Riding ist neue vertreten ebenso wie Lifestyle mit Modetrends von DefShop, Yakuza und anderen. Für es Mannes Bart gebe es zahlreiche Barbiere, so die Veranstalter

Geöffnet ist Samstag von 11 bis 23, am Sonntag bis 20 Uhr. Der Eintritt koste wie seit Jahren zehn Euro, so Schulz.

