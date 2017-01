Zwei Jahre nach dem Kirchenbrand steht der von den Tellschützern geforderte Löschbrunnen an der Carsdorfer Straße kurz vor der Fertigstellung. Am Dienstagmorgen schauten sich Bürgermeister Holger Schulz (CDU), Bauamtsleiterin Steffi Gebauer und Isabel Karnuth, im Zwenkauer Rathaus für Feuerwehrangelegenheiten zuständig, an der Baustelle um.