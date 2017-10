Tommy Penk verlässt Markkleeberger Stadtrat

Markkleeberg. Stadtrat Tommy Penk legt sein Mandat mit sofortiger Wirkung nieder. Das teilte gestern die Stadtratsfraktion von B 90/Die Grünen mit. Grund sei sein Umzug nach Markranstädt. Laut sächsischer Gemeindeordnung müssen Stadträte ihren Hauptwohnsitz in der betreffenden Kommune haben. Der 27-Jährige war seit 2014 Mitglied des Markkleeberger Stadtrates.

„Tommy war und ist ein echter Kumpel. Immer einsatzbereit, egal ob Stadtfest, Fairtrade-Steuerungsgruppe oder wenn es darum ging, Veranstaltungen zu organisieren. Und als in der Finanzverwaltung Erfahrener war mir seine fachliche Meinung immer sehr wichtig“, erklärt Fraktionsvorsitzender Joachim Schruth. Wie viele bedauere er den Rückzug des jungen Mannes.

Penk sieht seinen Abschied auch mit gemischten Gefühlen: „Das Mandat niederzulegen, ist kein einfacher Schritt. Als Ehrenamtlicher investiert man viel Zeit und Arbeit für seine Heimatstadt. Ich glaube, das wird zuweilen von vielen Bürgern unterschätzt. Als Grüne Stadtratsfraktion haben wir viele Themen, besonders im Umwelt- und Sozialbereich, angestoßen oder in den Diskussionsprozess eingebracht. Ich bin mir sicher, dass dies so fortgeführt wird.“ Er danke den anderen Fraktionen und Oberbürgermeister Karsten Schütze für die konstruktive und respektvolle Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren. „Besonders meinen Grünen Kollegen und allen, die mich in den letzten Jahren in Markkleeberg unterstützt haben“, so Penk.

Aus der Politik zurückziehen wird er sich definitiv nicht. „Ganz im Gegenteil. Ich bleibe in der nächsten Zeit den Markkleeberger Grünen weiterhin verbunden und werde mich mit grünen Themen in Markranstädt einbringen und dort 2019 zur Wahl stellen“, kündigt Penk an. Im Markranstädter Stadtrat seien die Grünen bislang noch nicht vertreten: „Da gilt es etwas aufzubauen. Diese neue Aufgabe reizt mich schon sehr.“

In Markkleeberg wird Frau Dr. Jana Bovet, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Umweltforschungsinstitut Leipzig, in die Grüne Fraktion nachrücken. Die wird damit die einzige sein, in der mehr Frauen als Männer sitzen.



Von Ulrike Witt