Zwenkau

Das Tourist-Kontor am Kap Zwenkau, 2016 eröffnet, hat sich etabliert und bewährt. Es ist das ganze Jahr über Anlaufpunkt für interessierte Zwenkauer und natürlich für Touristen, die hier alle Information rund um einen kurzen oder längeren Aufenthalt in der Region bekommen können.

In absoluten Zahlen waren in diesem Jahr mit 19 000 Gästen deutlich weniger da als 2017, als 25 000 Besucher gezählt wurden. „Das hängst damit zusammen, dass unser Fahrgastschiff Santa Barbara wegen der unvorhersehbaren Verzögerungen bei den Reparaturarbeiten mit deutlicher Verspätung in die Saison gestartet ist. Die Fahrkarten werden im Tourist-Kontor verkauft, das ist eines unserer Hauptgeschäftsfelder, also sind rund 3000 Gäste weggefallen“, erläutert Benedikt Kahlstadt, Geschäftsführer der See- und Hafenbetreibergesellschaft und der Reederei Zwenkau GmbH. Statt am 1. März, wie geplant, ging es erst am 19. Mai los, bis dahin hatte die Santa Barbara ihre Verjüngungskur an Land verbracht. Außerdem sei der Sommer zu schön gewesen, schmunzelt Kahlstadt. Es war zu oft und zu lange zu heiß. Leicht bewölkt und 24 grad seien die idealen Voraussetzungen.

„Bei uns gibt es nicht nur touristische Informationen zum Ort, zum Kap und zum Zwenkauer See, sondern zur ganzen Region“, erläutert er. „Wir sind auch Anlaufstelle für die Anmietung von Booten auf dem Zwenkauer See und betreuen elf Ferienwohnungen aus unserem Bestand.“ Die befinden sich mit Seeblick vom Balkon im sogenannten „Z1 – Das Haus“. Darüber hinaus werden auch alle anderen Unterkünfte von der Pension bis zum Hotel vermittelt. Ob nun jemand im Leipziger Neuseenland einen Ausflug oder eine Radtour plant, Hafenflair oder Wassersportvergnügungen genießen möchte, ist er an der richtigen Adresse. Neben umfangreichen kostenfreien Informationen gibt es auch Kartenmaterial sowie Souvenirs zu kaufen.

Als Vorverkaufstelle des Ticketportals Reservix kann man Konzert- und Eintrittskarten für hochkarätige Events und natürlich auch fürs nächste Neuseeland-Musikfest am Kap erstehen.

Trotz der rückläufigen Zahlen in diesem Jahr stehe man mehr als gut da, resümiert Kahlstadt. „Unser Ziel ist die Zertifizierung vom Deutschen Tourismusverband (DTV), der die ,i-Marke’ vergibt. Daran arbeiten wir.“ Das sollte im nächsten Jahr klappen.

14 Kriterien müssen erfüllt werden, um den ersten Qualitätscheck zu bestehen. Ein als Gast getarnter DTV-Prüfer nimmt die Tourist-Informationen zusätzlich unangemeldet unter die Lupe. Er überprüft die Mindestkriterien und bewertet das Geschehen vor Ort anhand von 40 weiteren Prüfpunkten. Teilbereiche dieser Prüfung sind das Erscheinungsbild der von Außen und von Innen, der Service am Counter, das Informationsangebot sowie das Qualitätsbewusstsein.

Während der Sommersaison, in den Monaten Mai bis Oktober, ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Winter ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf. Montag ist geschlossen.

Von Gislinde Redepenning