Großpösna

Wie aus groben Brettern aus dem Sägewerk weltberühmte Flügel werden, konnten Besucher am Freitag in der Julius-Blüthner-Pianofortefabrik in Großpösna erfahren. Möglich wurden die seltenen Einblicke in die Manufakturfertigung der Instrumente durch das Sommertöne-Musikfestival mit Unterstützung der Sparkasse Leipzig. Für die Konzertreihe hatte das Rosenthal Musikmanagement wiederholt den Sitz der Klavierbauer ausgesucht und damit den Geschmack der Besucher getroffen: Konzert wie Führungen waren schnell ausverkauft. In knapp zwei Stunden stellten die Nachfahren Julius Blüthners den Gästen bei einem Rundgang das Familienunternehmen vor, in dem Instrumente für Musiker und Musikfreunde weltweit gefertigt werden – vom platzfreundlichen Klavier über den schwarz lackierten Klassiker bis zur Flügelsonderanfertigung mit Acrylgehäuse und LED-Beleuchtung.

Und wie er denn nun klingt, der echte Blüthnerflügel, konnten die Besucher direkt im Anschluss erleben, als der aus Portugal stammende Pianist Dinis Schemann sein Programm „Träumereien“ vorstellte. Dazu gehörten Mozarts Sonate in F-Dur, die Mondscheinsonate von Beethoven sowie Debussys Reverie und Konzertetüden von Chopin. Schemann, der früher schon im Duett mit seiner Frau Susanne in der Pianofortefabrik aufgetreten war, genoss das Spiel am Flügel sichtlich. Egal ob energisches Forte oder ein gehauchtes Pianissimo – und die vielen Nuancen dazwischen – meisterhaft und sicher war der Vortrag, dabei aber keinesfalls routiniert, sondern leidenschaftlich und bisweilen verspielt interpretiert.

Ein Konzert, das auch dank des sehr kundigen Publikums Freude machte. Da verirrte sich kein Klatscher zwischen die Sätze und seufzte oft schon bei den ersten Takten freudiges Erkennen durch die Sitzreihen. Klar, dass die Zuhörer Dinis Schemann an diesem Abend erst nach Zugaben entließen, von denen die letzte passend zum Titel des Abends „Die Träumerei“ von Robert Schumann war.

Von Jana Brechlin