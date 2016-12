Markkleeberg. Glück im Unglück: Nach einem Segelunfall auf dem Markkleeberger See nahe der Strandpromenade ist am Dienstag ein 18-jähriger Junge mit Verdacht auf Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zwei Männer, die kurz nach 14 Uhr das Kentern des selbstgebauten Kleinseglers gesehen hatten, waren nach Angaben von Augenzeugen dem Verunfallten in einem Tretboot zur Hilfe geeilt, hatten ihn aus dem Wasser gezogen.

„Wir haben das Boot selbst gebaut. Mein Junge wollte heute unbedingt damit segeln gehen“, erzählte der sichtlich bestürzte Vater, der vom Ufer aus das Drama mitangesehen hatte. Das Boot sei gekentert, sein Sohn habe es nicht mehr aufrichten können. Der Markkleeberger See hatte zum zeitpubnkt dse Unfalls knapp vier Grad Wassertemperatur, der Wind in etwa Stärke vier, in Böen auch fünf bis sechs.

Zwei Männer, die von den Tretbooten am nahen Strand wussten, hätten sich kurzerhand eines ausgeliehen und seien dem Segler zur Hilfe geeilt, berichteten Zeugen. Stark zitternd sei der junge Mann von Sanitätern versorgt worden.

Während die beiden unbekannten Lebensretter den jungen Mann an Land brachten, bargen die Feuerwehrmänner aus Markkleeberg kurz darauf mit dem Rettungsboot das verunglückte Segelboot. Es war ein Optimist, der eigentlich nur für Kinder und geringe Gewichtsklassen gedacht ist. Ein typisches Lernboot, nichts für stärkere Winde.

Von Jörg ter Vehn