Ultimative Schlammschlacht für Querfeldein-Helden

Markkleeberg. Was im Jahr 2010 mit rund 300 Akteuren begann, hat sich nach einem gigantischen Hype nicht nur in Markkleeberg zum Fest für die ganze Familie entwickelt. Der Cross de Luxe, die ultimative Wasser- und Schlammschlacht für Querfeldein-Helden, lockte an drei Tagen rund 4000 Sportler und Spassvögel an den Markkleeberger See.

Als Arthur Schopenhauer einst philosophierte, Hindernisse zu überwinden sei der Vollgenuss des Daseins, ahnte er nichts von Herausforderungen wie kaltes Wasser, wackelige Kletternetze, Stacheldraht, schwindelerregende Höhen und zappendustere Tunnel. Der Mix aus Matsch, Schweiß, ausgelassener Partystimmung und sportlichem Ehrgeiz kommt richtig gut an, nicht nur bei ambitionierten Ausdauersportlern. Das Gemeinschaftserlebnis zählt bei den Teams, deren Namen Programm sind. Sie heißen HeideMudderer, Schlammhauer, Ne Wampe voll Pampe, Dreck Trackers, Scruffy Kids oder Pirates of the Mud.

Was an manchem der 28 spektakulären Hindernisse, wie dem Piranha Becken, der grünen Hölle oder dem Ganzkörper-Peeling, nach heiterem Suhlen im Dreck aussieht, ist ein richtig hartes Rennen. „Ich habe schon viel gemacht in meinem Leben, aber jetzt geht mir die Düse“, gab Sprecher Roman Knoblauch, der sich als Iron- und Marathon-Man vor kaum einer sportlichen Herausforderung drückt, am Samstag zu. „Als Moderator habe ich eine große Klappe, mal sehen, wie es wird, wenn ich morgen selber unterwegs bin“, meinte er.

Katrin Große hat ihr Rezept für den Kampf gegen den inneren Schweinehund vor ihrem Debüt augenzwinkernd verraten: „Ein Glas Prosecco von den Kollegen hilft.“ Die Chefin der Leipziger Niederlassung der Firma Rehau, die schon zum dritten Mal im Teamoutfit mit gelber Schwimmbrille und Badekappe am Start stand, konnte sich diesmal nicht vor dem kollektiven Schlammbad drücken.

Das gelang noch André Schulze. Der ehemalige Radprofi und jetzige sportliche Leiter beim Team BORA-Hansgrohe schaute mit Töchterchen Anna (5) zu, wie sich seine Frau Julia mit der neunjährigen Lisa unter dem Motto „Mach Dich dreckig“ beim Family Cross de Luxe ins Vergnügen stürzte. „Wir hatten viel Spaß, das war ein toller Parcours bei einer mit viel Enthusiasmus und Engagement organisierten Veranstaltung“, lobte Schulze die Sportfreunde Neuseenland. Anna, die traurig den Start ihrer Schwester beobachtete, darf im nächsten Jahr sicher auf dem Kurs der Bambinis und Kids mitrennen, die diesmal Premiere feierten.

Die Ambitionen waren bei den Kleinen so unterschiedlich wie bei den Großen: Während die einen mit Feuereifer vorneweg rannten, genossen die anderen ihren Lauf. So nahm die sechsjährige Merle auch die letze Hürde entspannt und ließ von der grünen Rutsche herab den Blick übers Wettkampfgelände schweifen, bevor sie frohgemut ins abschließende Wasserbad platschte.

Sie stand für alle Finisher, egal, ob sie wie Thomas Häusler die 18 Kilometer in wahnwitzigen 1,38 Stunden absolvierten oder sich mehr als vier Stunden quälten. Im Ziel war einfach allen die Begeisterung ins Gesicht geschrieben.

Von Gislinde Redepenning