Markkleeberg. Neuer Name, neues Domizil: Das Frauenbegegnungszentrum Markkleeberg im Stadthaus ist Geschichte. Nächsten Montag öffnet Leiterin Kathrin Lootze in der Orangerie Gaschwitz, Hauptstraße 315, das Begegnungszentrum Markkleeberg. Bis dahin hat die 46-Jährige noch jede Menge Arbeit: 52 Umzugskisten türmen sich im Büro unterm Dach und wollen erst mal ausgepackt sein.

Wie berichtet, hatte der Markkleeberger Stadtrat im März dem Umzug zugestimmt. Ziel war es, die Orangerie nach dem Aus des Soziokulturellen Zentrums Ende 2016 mit neuem Leben zu füllen. Das Begegnungszentrum soll nun Anlaufstelle für alle Bürger sein, unabhängig von Alter und Geschlecht.

„Der Umzug ist ein Segen, 2017 ein enorm arbeitsreiches aber auch chancenreiches Jahr für uns“, sagt Lootze. Sie freue sich für alle engagierten Frauen, dass nach jahrelangem Kampf um den Erhalt des Frauenbegegnungszentrums die Zukunft nun gesichert ist. Und das just im 25. Jahr des Bestehens. Im November werde es eine offizielle Eröffnungs- und Geburtstagsfeier in der Orangerie geben, so Lootze.



Von Ulrike Witt