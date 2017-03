Grosspösna. Nach sieben Highfield-Festivals am Störmthaler See und einem Besucherrekord im vorigen Jahr will Veranstalter Dieter Semmelmann gern so weitermachen. Im Gemeinderat bat er um eine Verlängerung für die Zeit nach 2019.

Nur mit Müh und Not gelang 2009 der Festival-Umzug vom Stausee nahe Erfurt aufs Gelände am Störmthaler See. Semmelmann erinnerte an den Starkregen kurz vor Beginn, der beinahe das Festval ins Wasser fallen ließ – und an die Lastwagenkolonne mit Schotter, Kies und Mulch, die die Gemeinde auffahren ließ, um das Gelände trocken zu legen. Der dann gelungene Auftakt legte den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die 2016 zu einem Besucherrekord mit 35 000 Gästen – auch dank der Band Rammstein – und „erstmals dem wirtschaftlichen Durchbruch“ führte, so Semmelmann. „Wir wollen die Erfolgsgeschichte fortsetzen“, kündigte er an.

Laut Mietvertrag wäre das achte Festival am See in diesem Jahr das letzte. „Wir wollen die Mietvertragsoption für die Jahre 2018 und 2019 ziehen“, so Semmelmann. Um mehr Planungssicherheit zu haben, wünsche er sich aber eine Aussage über 2019 hinaus. Eventuell könnte er im Sommer auch eine zweite Veranstaltung am See durchführen, deutete er an. Das Gelände, in das viel investiert wurde, sei einfach sehr gut geeignet dafür.

Mal eher was „fürs gesetztere Publikum“ solle er doch bringen, frotzelten einzelne Gemeinderäte, brachten die Kastelruther Spatzen oder Helene Fischer ins Spiel. Semmelmann deutete aber eher etwas von „elektronischer Musik“ an.

Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch erklärte, bei jedem Festival blieben rund zwei Millionen Euro Umsatz in der Region hängen. Das Landratsamt messe genau die Lärmbelastung in den umliegenden Ortschaften während des Festivals, um einschreiten zu können. Bis auf das letzte Jahr mit Rammstein zu späterer Stunde habe es nie Beanstandungen gegeben. Da habe zusätzlich ein Wetterumschwung die Probleme verschärft, erklärte sie aus einem Gutachten. Die eigens eingerichtete Lärmhotline der Gemeinde sei in all den Jahren ein einziges Mal genutzt worden, pro Jahr erreichten zudem rund fünf Beschwerdebriefe das Rathaus. Aus ihrer Sicht sei die Akzeptanz des Festivals damit insgesamt ziemlich hoch. Das Highfield habe den See auch bekannter gemacht gerade bei jungen Leuten, die dann später mit ihren Familien wiederkämen.

Das sah die Mehrzahl der Gemeinderäte genauso. Einige erklärten, selber Gast gewesen zu sein, auch dank der verbilligten Anwohnertickets. Auf eine Anfrage nach weiterem Wachstum erklärte Semmelmann, dass das Festival mit 35 000 bis 40 000 Besuchern seine Kapazitätsgrenze auch erreicht habe.

Aktuell habe die Gemeinde noch andere Bebauungspläne abzuarbeiten, bevor sie sich weiterer Pläne für die Magdeborner Halbinsel widmen könne, sagte Lantzsch. Die Gemeinde müsse aber erst ihre Verträge mit anderen prüfen, bevor sie über eine längere Laufzeit fürs Festival ernsthaft beraten könne.

Von Jörg ter Vehn