Markkleeberg

Erfolg für die Polizei: Beamte erwischten in Markkleeberg im Bereich des Sportbades eine mutmaßliche Drogenkonsumentin auf frischer Tat. Die Stadtverwaltung Markkleeberg hatte im Vorfeld im Polizeirevier Leipzig-Südost gemeldet, dass im Bereich des gerade im Bau befindlichen Sportbades und der näheren Umgebung vermutlich mit Betäubungsmitteln gehandelt werde. Das gab die Polizei gekannt.

Ein „ Depot“ vor dem Sportbad werde mit Drogentüten „versorgt“. Teilweise würden die Betäubungsmittel gleich an Ort und Stelle konsumiert. Nach einem regen Informationsaustausch im Vorfeld kamen vergangenen Donnerstag die Beamten des Polizeireviers Leipzig-Südost und Beamte der Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Schwerpunkt war das Bad und seine Umgebung. Den Beamten ging dabei eine 35-jährige Frau ins Netz, die sich an einem „ Depot“ zu schaffen gemacht hatte. Beim Zugriff durch uniformierte Kräfte wurden bei ihr betäubungsmittelverdächtige Substanzen in einer aufgezogenen Spritze festfest- und sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten noch eine weiße Kunststoffdose mit einer unbekannten Flüssigkeit. Gegen die 35-Jährige wurde Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet.

Betäubungsmittelähnliche Substanzen gefunden

Auf der Suche nach möglichen weiteren Betäubungsmitteln-Verstecken fanden sie in einem Verkehrsschildständer ohne Schildstange eine weitere weiße Kunststoffdose mit zehn verkaufsfertigen Portionseinheiten (sogenannten Böbbelchen) Sie enthielten eine bräunliche pulverförmige Substanz.

Nach einer richterlichen Anordnung wurde die Wohnung der 35-Jährigen durchsucht. Auch hier wurden die Beamten fündig und sicherten weitere Beweismittel für den Handel von Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurden insgesamt weitere über 70 Ordnungswidrigkeiten, darunter Trunkenheit im Straßenverkehr mit anschließendem Widerstand und zwei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgedeckt. Gegen alle Beteiligten wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Gislinde Redepenning