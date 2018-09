Zwenkau

Eine Zeugin hörte am Montagmorgen gegen sieben Uhr auf der Leipziger Straße im Bereich des Kreisverkehrs nahe des Zwenkauer Sees laute, ungewöhnliche Geräusche und schaute nach der Ursache. Sie sah einen Ford Mondeo, dessen Fahrer mehrmals mit seinem Auto gegen den Bordstein, gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer hielt immer kurz an, um anschließend neu zu starten.

Für einen kurzen Moment jeweils endete die Fahrt an einem der Hindernisse, bevor er erneut losfuhr. Letztlich gelang es dem Fahrer, seinen Mondeo durch die Straßen zu steuern, und er verschwand. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fahrer wurde anhand des amtlichen Kennzeichens ermittelt.

Die Ursache seines Fahrverhaltens liege, so die Polizei, in einer gesundheitlichen Einschränkung begründet. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Auch die verkehrsbaulichen Einrichtungen wurden beschädigt.

Von LVZ