Markkleeberg. Dass er sich 2016 aus der großen (Bundestags-)Politik verabschiedet hat, tut der Popularität von Gregor Gysi keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mehr als 350 Markkleeberger – und sicher auch der ein oder andere Leipziger – nutzten am Donnerstagabend die Chance, die Galionsfigur der Linken live im Großen Lindensaal zu erleben. Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) begrüßte Gysi vorm Rathaus mit Handschlag. Danach plauderten die Männer erst mal im Ratskeller beim Kaffee.

Im Lindensaal holte Gysi dann erwartungsgemäß zum Rundumschlag aus: kritisierte US-Präsident Donald Trump, ärgerte sich über das „duckmäuserische Verhalten“ der Bundeskanzlerin, deutsche Rüstungsexporte in den Nahen Osten und nationale Egoismen, die den Frieden in Europa gefährdeten. Was die EU mit Brexit und dem Erstarken rechter Kräfte erlebe, sei ein Nachbeben der Finanzkrise von 2008. Ein Zurück zu den alten Nationalstaaten dürfe es aber nicht geben. „Nur als EU haben wir im Verhältnis zu den USA einen Wert und unsere Jugend eine Zukunft“, betonte Gysi. Als Vorsitzender der Europäischen Linken forderte er eine solidarische EU und soziale Gerechtigkeit – auch in Deutschland. „Wenn wir die Armut nicht stoppen, fliegt uns die Gesellschaft irgendwann um die Ohren“, prophezeite er. Die Welt sei aus den Fugen geraten, Frieden in Syrien nur realistisch, wenn die USA und Russland im Kampf um ihre Einflusssphären einen Kompromiss schließen.





Von Ulrike Witt