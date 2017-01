MARKKLEEBERG. Schwungvolle Musik vom Polizeiorchester Sachsen, nette Häppchen, ein Stadtchef zum Anfassen und ein gerührter Polizeipräsident: Beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters der Stadt Markkleeberg am frühen Freitagabend war der Große Lindensaal wieder mal voll besetzt.

Ministerin Petra Köpping, die Abgeordneten Monika Lazar und Oliver Fritzsche, die Bürgermeister-Kollegen Gabriela Lantzsch und Dietmar Berndt, viele Vorsitzende aus Vereinen, Verbänden und vor allem viele Bürger – OBM Karsten Schütze begrüßte alle Gäste in gewohnter Manier vor dem Saal persönlich. In seiner Ansprache ließ er danach die Bilanz des Vorjahres kurz mit einer Bildershow Revue passieren: Wieder Kulturbetrieb im Weißen Haus, der Grundschulanbau Großstädteln, die Kita-Neu- und Umbauten, und als Höhepunkt das neugebaute Sportbad. Das Erreichte sei zu bewahren, das Neue zu gestalten, so Schütze. Er forderte die Markkleeberger auf, sich daher aktiv an der Diskussion um das neue Leitbild der Stadt zu beteiligen.

Viele große und kleine Maßnahmen stünden in diesem Jahr an, so Schütze. Als Beispiele nannte er den Neubau der Kita Sonnenweg, des Funktionsgebäudes im Kanupark, aber auch Parkplätze am S-Bahnhof Großstädteln, den Walgraben und die Bushaltestellen im Stadtgebiet, die barrierefrei werden sollten. Er dankte den Stadträten, die im Vorjahr 121 Beschlüsse gefasst hätten, darunter zehn Satzungen und vier Bebauungspläne.

Mit der Verleihung des Ehrenpreises des Oberbürgermeisters dankte er einem ganz besonders: Polizeipräsident Bernd Merbitz. Schütze würdigte ihn als einen „Polizisten mit Leib und Seele“, als einen, der nicht schlafen will, wenn seine Kollegen nachts mal wieder ihren Kopf hinhalten. So einer wie Merbitz werde gebraucht, meinte Schütze, und: „Ich hoffe, dass das mit der Pensionierung noch eine Weile dauert.“

Merbitz hatte nur ein Grußwort halten sollen, war überrascht von der Ehrung – und gerührt vom langen Applaus im Saal für ihn. Er erzählte von der Ruhe am See nach langen Einsätzen in Leipzig, vom Kampf um den Erhalt des Polizeistandortes in Markkleeberg, dass in der Stadt schon viel erreicht worden sei, die Zahl der Fälle pro Einwohner in Markkleeberg im Vergleich zu Leipzig und auch dem Kreis am niedrigsten liege. Merbitz kündigte an, die Mitarbeiter für Prävention in der Direktion um fünf zu verstärken, um schon im Vorfeld bei den Kindern mehr zu erreichen. Sichtlich bewegt versprach er: „Ich werde alles tun, damit sie sich auch weiter sicher fühlen können.“

Von Jörg ter Vehn