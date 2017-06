Leipzig. In der Nacht zu Donnerstag haben auf dem Unbekannte vier Fahrzeuge auf dem Rathaus-Gelände in Markkleeberg abgefackelt. Anwohner in der nahe gelegenen Raschwitzer Straße hörten gegen 2.20 Uhr einen Knall und sahen kurz darauf einen Feuerschein. Die Nachbarn alarmierten umgehend die Freiwillige Feuerwehr Markkleeberg.

Bereits wenige Minuten später traf laut Feuerwehr das erste Einsatzfahrzeug ein. Zu dem Zeitpunkt standen bereits vier Autos auf dem Areal der Stadtverwaltung in Flammen. Die Brandbekämpfer riefen ein Tanklöschfahrzeug hinzu, um die Flammen schnell in den Griff zu bekommen. Dadurch sei verhindert worden, dass das Feuer auf einen weiteren Wagen übergreifen konnte.

Wie die Leipziger Polizei am Donnerstag mitteilt, sei ein technischer Defekt als Ursache auszuschließen. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. Derzeit werden Spuren gesichert, wie hoch der Schaden ist, stehe noch nicht fest.

Auch der Staatsschutz ermittelt, teilte Polizeisprecher Alexander Bertram mit. Bei vier brennenden Wagen auf einem umfriedeten Gelände der Verwaltung sei ein politisches Motiv nicht auszuschließen.

Von lyn