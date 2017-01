Markkleeberg. Es geht wieder weiter bei der Vogelgrippe: Weil bei einem Silberreiher, der Ende voriger Woche am Stöhnaer Becken tot gefunden wurde, das Friedrich-Löffler-Institut das AI-Virus H5N8 nachgewiesen hat, wurde vom Landkreis ein neues Sperrgebiet rundherum festgelegt. Betroffen sind unter anderem Rötha, Großdeuben, Probstdeuben, Böhlen und Lippendorf, von Markkleeberg liegt der Ortsteil Gaschwitz im Sperrgebiet.

Wie das Amt erklärte, dürften im Gebiet gehaltene Vögel nicht weggeschafft, Produkte von gehaltenen Vögeln nicht in den Verkehr gebracht werden. Ställe dürfen nicht von Betriebsfremden betreten werden, Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen, Federvieh darf nicht gejagt werden. Die genauen Bestimmungen sind beim Landratsamt unter www.landkreisleipzig.de nachzulesen.

Um das Sperrgebiet wurde ein größeres Beobachtungsgebiet gezogen, in dem ebenfalls Restriktionen für das Geflügel gelten, Hunde und Katzen ebenfalls nicht frei umherlaufen dürfen. Großpösna, Zwenkau, Markkleeberg und Markranstädt gehören unter anderem dazu.

Gute Nachricht dagegen in Sachen Geflügelpest am Cospudener See. Weil kein weiterer Fall auftrat, wird der Ausbruch dort von Amts wegen für beendet erklärt. Das dazugehörige Beobachtungsgebiet für Geflügel werde aufgehoben, so das Amt. Der Ausbruch hatte in der Region am 13. November für den ersten Sperrbezirk im Raum Leipzig geführt.

Abgeschwächt wurde mangels weiterer Befunde auch das Sperrgebiet um den Markkleeberger See, das Mitte Dezember in Kraft trat. Es gehe nun auf in ein Beobachtungsgebiet, so das Amt.

Vorsorglich weist es darauf hin, dass weiterhin sachsenweit eine Aufstallungspflicht für Geflügel bestehe.

Von Jörg ter Vehn