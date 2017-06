Markkleeberg. Aufbau des Festzeltes, Absprachen mit dem Caterer, Unterbringung von 300 Gästen, letzte Probe vor dem großen Wettkampf: Harald Schoppe, Leiter des Stadtfanfarenzuges, hatte am Donnerstag und Freitag volles Programm. Die Landesmeisterschaften der sächsischen Spielmanns- und Fanfarenzüge sowie Schalmeienorchester (Lamei) an diesem Wochenende im Sportpark „Camillo Ugi“ ist für den 51-Jährigen Freude und Herausforderung zugleich.

„Die Aufregung ist groß, die Stimmung sehr gut“, erklärte Schoppe strahlend. Seit Oktober hat der Markkleeberger Stadtfanfarenzug an seinem Programm gefeilt. Am Sonntag wird es für die 24 Musiker zwischen 14 und 51 Jahren ernst. In der Pflicht werden sie zwei Stücke – eines im Stand und eines in der Bewegung, bei der Kür sechs selbst komponierte und arrangierte präsentieren.

„Wir wollen den letztes Jahr in Radeberg errungenen Landesmeistertitel natürlich verteidigen. Das wäre für uns das schönste Geschenk zum 40. Geburtstag – sozusagen die Krönung“, gesteht Schoppe. Siegessicher ist er sich trotz unzähliger Proben nicht. „Training und Wettkampf sind zwei Paar Schuhe“, weiß der Profi. Immerhin gehörte Schoppe 1977 mit Jürgen Wiesner zu den Gründungsmitgliedern des Fanfarenzuges.

Den letzten Schwung haben sich die Markkleeberger vergangenes Wochenende beim Flashmob im Petersbogen in Leipzigs City geholt. „Das war eine super Idee unserer Jugend. Auf Facebook haben das Video 8500 Leute angeklickt“, erzählt Schoppe begeistert. Indes jetzt gilt es: 800 Musiker aus 24 Musikzügen kämpfen heute und morgen um die Titel. Eröffnet wird die Lamei 2017 am heutigen Samstag um 9.45 Uhr.



Von Ulrike Witt